Episcopo ridimensiona lo scontro con il PD | Non sono volati gli stracci e non siamo ai ferri corti

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, mette fine alle voci di una rottura con il Pd. In una nota, spiega che non ci sono stati scontri duri né litigi aperti durante la riunione di lunedì, dedicata al bilancio e alla Nadup. Episcopo sottolinea che i rapporti con il partito restano sereni e che le tensioni non sono state così intense come si era detto.

"Non sono assolutamente volati gli stracci e non siamo ai ferri corti col Pd". È la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, a smentire la ricostruzione di uno scontro col Pd nel corso della riunione di lunedì incentrata sul bilancio e sulla Nadup, la nota di aggiornamento al Documento Unico di.

