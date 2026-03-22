Ancona apre le sue porte alle Giornate del FAI di Primavera, con visite organizzate alla caserma Paolini e alle grandi bellezze di Benincasa. L’evento coinvolge cittadini e visitatori che si sono riversati nel territorio della città, contribuendo al successo dell’iniziativa. Le giornate di apertura si sono svolte come previsto, attirando l’interesse di numerose persone desiderose di scoprire luoghi storici e architettonici della zona.

Ancona apre le porte alle Giornate del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) di Primavera. Come sempre le Giornate Fai sono state un successo, in città e nel resto del territorio. Un weekend all’insegna della scoperta dei beni culturali, storici e paesaggistici del nostro territorio, con la possibilità di visitare luoghi di grande interesse, nella maggior parte dei casi chiusi al pubblico. Ancona quest’anno partecipa con tre luoghi: Palazzo Benincasa di Giorgio Orsini da Sebenico, in via della Loggia, e due siti ‘insoliti’, come la Fincantieri, al porto, e la Caserma Paolini, sede del comando regionale della Guardia di finanza, nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta delle grandi bellezze di Benincasa e caserma Paolini

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