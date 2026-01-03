Visita guidata in Municipio alla scoperta delle bellezze artistiche

Scopri le bellezze artistiche del Municipio di Levanto con le visite guidate di “Arte a palazzo”. Dopo il successo delle prime date, sono programmati altri due appuntamenti, oggi e lunedì 5 gennaio. Un’opportunità per conoscere da vicino le opere e i tesori custoditi all’interno del palazzo municipale, in un percorso che unisce cultura e storia locale in modo semplice e accessibile.

Dopo il grande successo di partecipanti ottenuto all'esordio, lo scorso 29 dicembre, sono in programma oggi e lunedì 5 gennaio altri due appuntamenti con "Arte a palazzo", la visita guidata ai beni artistici ospitati all'interno del palazzo municipale di Levanto. L'iniziativa, curata dal locale club Unesco e patrocinata dal Comune, è finalizzata alla promozione delle opere d'arte all'interno dell'ex convento delle Clarisse, in piazza Cavour: in particolare nella sala consiliare, nell'ufficio del sindaco e nella galleria della Badessa (il lungo corridoio che unisce le tre ali in cui è diviso il palazzo).

