PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-2 | Ferguson e Dybala incidono Pierotti che erroraccio

Analisi e valutazioni della partita tra Lecce e Roma, terminata 0-2. Dybala e Ferguson sono stati i protagonisti, contribuendo alle rispettive reti e alle prestazioni complessive della squadra. Il tabellino evidenzia anche un errore significativo di Pierotti. Di seguito, i voti e i commenti sul match, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2025/26.

Voti e giudizi del match del Via del Mare valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Dybala (Ansafoto) – calciomercato.it Lecce. Falcone 6 Danilo Veiga 5,5 Gaspar 5 Tiago Gabriel 5,5 Gallo 5 Kaba 5,5. Dal 75? Helgason 5,5 Ramadani 5. Dal 64? Gorter 6 Maleh 6 Sottil 5. Dal 56? Pierotti 4,5 Camarda 6. Dal 64? Stulic 5,5 Banda 5. Dal 46? N’Dri 6. Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato) 5,5 Roma. Svilar 6 Celik 7 Ziolkowski 6,5 Ghilardi 7 Wesley 6 Pisilli 6,5 Koné 6 El Shaarawy 6,5. Dal 60? Tsimikas 6 Cristante 6,5 Dybala 6,5. Dal 78? Soulé sv Ferguson 7. Dal 60? Dovbyk 6,5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-2: Ferguson e Dybala incidono, Pierotti che erroraccio Leggi anche: Lecce-Roma, formazioni ufficiali: Cristante dietro Dybala e Ferguson Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1: Soulé, Cristante e Ferguson deludono. Neres decisivo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lecce-Como 0-3, pagelle e tabellino: i lariani ripartono con Nico Paz, Ramon e Douvikas, espugnato il Via del Mare; Atalanta-Roma 1-0: Scalvini gol e polemiche, ritorno amaro per Gasperini a Bergamo; Nico Paz, Ramon e Douvikas: Como show a Lecce, 0-3; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola. Lecce-Roma 0-2, pagelle e tabellino: i giallorossi vincono, convincono e ritrovano i goal di Ferguson e Dovbyk - La Roma torna alla vittoria in campionato espugnando il campo del Lecce: decidono Ferguson e Dovbyk, ma l’ucraino deve fare i conti con un nuovo infortunio. msn.com

Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Cristante è ovunque (7). Dybala Buen Camino (7) Ferguson, una notte da bomber (7) - La squadra di Gasperini stacca di nuovo il Como in attesa del risultato della Juve. leggo.it

Le pagelle di Lecce-Roma. Pierotti inguardabile, Maleh generoso, Gaspar disattento - 1 quasi dalla linea di porta, colpendo la sfera in maniera indegna. leccenews24.it

#Juventus-#Lecce 1-1, pagelle e tabellino: errore di Cambiaso. McKennie firma il pari #sportpress24 - facebook.com facebook

David e Openda sbagliano, Yildiz non basta: Banda e un super Falcone frenano Spalletti #juvelecce #seriea #pagelle #tabellino x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.