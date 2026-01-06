Lecce e Roma si affrontano il 5 gennaio 2026 in un match importante per la corsa alla zona Champions. Nonostante alcune difficoltà di formazione per i capitolini, l'incontro rappresenta un'occasione chiave per entrambe le squadre. Ecco le probabili formazioni, gli orari e le modalità di visione in TV.

Lecce 5 gennaio 2026 – Non è il momento di forma migliore per una Roma dalle rotazioni ridotte ai minimi termini tra infortuni vari, squalifiche e Coppa d'Africa. Per questo dopo aver ottenuto il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Lecce punta a ribaltare le aspettative anche contro i capitolini nella sfida del Via del Mare. Nella giornata dell'Epifania, martedì 6 dicembre 2026, infatti sfida tra le due compagini giallorosse della Serie A, con calcio d'inizio alle ore 18, mette in palio tre punti dal peso specifico elevatissimo per i rispettivi sogni di salvezza o di Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Roma: capitolini in Puglia per ritornare in zona Champions. Formazioni e orari tv

Leggi anche: Lecce-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Conte torna al 4-3-3 con Lucca davanti

Leggi anche: Serie A, oggi Lecce – Napoli e Atalanta – Milan: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Lecce - Roma, scattano le restrizioni per i tifosi capitolini; Al Via del Mare si gioca Lecce-Roma: Di Francesco conferma Banda nella formazione titolare. Fischio d'inizio alle 18; Lecce – Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming.

Lecce-Roma, le info sulla partita: capitolini con assenze pesanti e voglia di riscatto - Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18:00, il Lecce giocherà al Via del Mare la sua prima partita casalinga dell'anno contro la Roma di Gasperini. pianetalecce.it