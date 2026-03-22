Alice, nipote di Fabrizio De André, ha deciso di portare in scena uno spettacolo intitolato con il suo nome, spiegando di recitare piuttosto che cantare. In un’intervista, ha raccontato di aver ereditato dal nonno un legame particolare con la Sardegna, che definisce come un “mal”. La giovane artista ha scelto di condividere questa parte della sua vita attraverso le sue performance.

«Quando mi presento e dico che faccio spettacoli, la prima reazione è: “Ma quindi canti anche tu?”. Allora devo ripetere sempre lo stesso ritornello:?“Mi chiamo De André ma non canto, recito". Ad un certo punto però ho capito che quella domanda era già uno spettacolo?». Il nonno Fabrizio De André resta però centralissimo, protagonista dello spettacolo teatrale che vede Alice protagonista. «Parlo del grande Faber, e lo faccio a modo mio. Con ironia. Quando si diventa una leggenda poi è un po’ una fregatura, perché non si può più ridere e scherzare, e invece mio nonno era un uomo che non amava prendersi troppo sul serio. Non credo che oggi avrebbe apprezzato di essere messo su un piedistallo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alice, nipote di Fabrizio De André: «Non canto, recito. Dal nonno ho ereditato il mal di Sardegna»

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