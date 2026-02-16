Alice De Andrè | Sono la nipote di Fabrizio ma cantare non è una tradizione di famiglia Non siamo un salumificio
Alice De Andrè ha deciso di parlare della sua identità musicale dopo aver ricevuto molte critiche sui social, causate dal suo monologo alle Iene. La cantante ha spiegato di essere la nipote di Fabrizio, ma di non seguire la tradizione familiare nel canto, aggiungendo che non sono un salumificio. La sua affermazione ha diviso il pubblico: alcuni hanno apprezzato il suo tono diretto, altri hanno criticato la sua scelta di distinguersi dalla famiglia.
Il suo cognome in Italia è un simbolo, un'eredità culturale. E lei lo sa: «Quando dici De Andrè in Italia, non stai dicendo solo un cognome, stai accendendo un cero votivo». Spiega lo stupore, e a volte quasi l'incredulità, delle persone quando scoprono che lei non ha seguito le orme del nonno e del padre. «Per molti sono l'ennesimo prodotto della linea De Andrè & family. Solo che non canto. Ma come, non canti? No, non canto: non è una tradizione di famiglia. Non siamo un salumificio», dice. «Dire che sei una De Andrè e non canti è inconcepibile: è come dire che il figlio del fornaio è celiaco».
“Mi chiamo Alice De André ma non canto. Non è una tradizione di famiglia, non siamo un salumificio. I miei volevano usassi uno pseudonimo”: il monologo a “Le Iene”
Alice De André ha raccontato di non cantare perché i suoi genitori le hanno chiesto di usare uno pseudonimo, anche se il suo nome è legato a una famiglia famosa.
Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”
Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.
Il monologo di Alice De Andrè a Le Iene: Prima di tutto sono AliceSono De Andrè ma prima di tutto sono Alice e Alice può essere tante cose. Ma per impararlo sono dovuta uscire da quella scatola in cui mi hanno voluta mettere. A Le Iene la nipote di Fabrizio e ... tgcom24.mediaset.it
