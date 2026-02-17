Alice De André, nipote del famoso cantautore Fabrizio De André, si è sfogata a Le Iene spiegando che i suoi genitori le hanno sempre vietato di usare il suo nome nel mondo della musica. La giovane ha raccontato di aver ricevuto pressioni per adottare uno pseudonimo e di aver deciso di parlare apertamente di questa scelta. La sua decisione arriva dopo anni di silenzio sulla questione, mentre cerca di trovare la propria strada senza il peso del cognome.

Alice De André è uno di quei nomi che inevitabilmente accendono curiosità: nipote del celebre cantautore Fabrizio De André e figlia di Cristiano, porta un cognome che in Italia pesa come una storia già scritta, fatta di musica, poesia e memoria collettiva. Ma Alice ha scelto una strada diversa, lontana dalle aspettative più scontate, e ha deciso di raccontarlo senza filtri, con ironia e sincerità. Il suo intervento televisivo a Le Iene, e il suo monologo soprattutto, ha trasformato infatti una questione personale in una riflessione più ampia su identità, libertà e scelte di vita. Alice De André e il monologo a Le Iene: Sono una De André, ma non canto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabrizio De André, la nipote Alice si sfoga a Le Iene: “Non canto, i miei volevano usassi uno pseudonimo”

