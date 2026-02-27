Google ha presentato Android 17, una versione completamente rivista che si basa sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è offrire un sistema più intelligente e reattivo, con miglioramenti significativi nelle funzioni quotidiane. La novità rappresenta un passo avanti importante per la piattaforma, proponendo strumenti più avanzati e interattivi per gli utenti. La presentazione si inserisce in un percorso di innovazione continua nel settore tecnologico.

l’annuncio del galaxy unpacked 2026 segna una svolta per la linea android: android 17 emerge come evoluzione della piattaforma, puntando su un sistema intelligente guidato dall’intelligenza artificiale. l’obiettivo è offrire una base capace di comprendere e soddisfare in modo mirato le esigenze degli utenti, creando un flusso integrato tra funzionalità e servizi. durante l’evento, sameer sama t ha indicato l’avvio del prossimo capitolo della piattaforma, centrato sulla capacità di cogliere i bisogni degli utenti e di adattarsi alle loro abitudini. la visione proposta punta a far di android il primo punto di contatto per intravedere il futuro digitale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Android 17 google annuncia una ricostruzione completa centrata sull’intelligenza artificiale

Malware android usa gemini di google intelligenza artificiale per adattarsi in tempo realequesto testo analizza una recente scoperta nel panorama del malware Android: un software dannoso che integra l’uso di un modello di intelligenza...

L’Unione europea apre un’inchiesta sull’intelligenza artificiale di GoogleIl 9 dicembre l’Unione europea (Ue) ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’uso di contenuti online da parte di Google per i suoi servizi...

Temi più discussi: Google promette che Android 17 farà cose incredibili con l'AI di Gemini; Motorola annuncia il programma beta di Android 17 per dispositivi selezionati, verifica se il tuo è idoneo; Google annuncia AppFunctions e l’automazione dell’interfaccia utente per l’integrazione dell’intelligenza artificiale in Android 17; Android 17 Beta 1: lo stop improvviso e le sue conseguenze per gli utenti.

Android 17 Beta 2: ecco come Google blinda gli SMS e i codici OTPAndroid 17 Beta 2 introduce anche nuove API di ranging avanzato. La prima riguarda UWB DL?TDOA, che permette alle app di usare l' ultra wideband per la navigazione indoor e puntando a una ... smartworld.it

Android 17 Arriva la Beta 1: Google estende il supporto ai Pixel 6 ed elimina la spazzatura del sistemaAndroid 17 Beta 1 è ora in distribuzione sui dispositivi Google Pixel supportati. Ecco l'elenco ufficiale dei dispositivi, come installare la beta e quali sono le novità della Beta 1 secondo Google. notebookcheck.it

Al Galaxy Unpacked 2026, Google annuncia una funzione 'agentica' per Gemini su Android: automazione di task complessi e focus su privacy. https://tech.everyeye.it/notizie/gemini-android-effetti-agente-personale-novita-861997.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook

Google promette che Android 17 farà "cose incredibili" con l'AI di Gemini x.com