Anthropic fa causa al Pentagono La guerra sull’intelligenza artificiale finisce in tribunale

Anthropic ha intentato una causa contro il Pentagono, segnando l’ingresso ufficiale di una disputa legale tra una società tecnologica e il dipartimento della difesa degli Stati Uniti. La disputa riguarda l’uso militare dell’intelligenza artificiale e si configura come un passo importante in un confronto che potrebbe avere ripercussioni internazionali. La causa è la prima azione legale di questo tipo in questa materia.

Lo scontro tra Silicon Valley e Pentagono sull’uso militare dell’intelligenza artificiale entra in una fase giudiziaria destinata ad avere conseguenze oltre gli Stati Uniti. La startup americana Anthropic ha citato in giudizio il Dipartimento della Difesa dopo essere stata classificata come “supply chain risk”, una definizione che nella pratica esclude l’azienda da contratti e programmi legati alla sicurezza nazionale. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni sui limiti imposti dalla società all’utilizzo dei propri sistemi di IA, limiti che il Pentagono considera incompatibili con le esigenze operative delle forze armate. Al centro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anthropic fa causa al Pentagono. La guerra sull’intelligenza artificiale finisce in tribunale Articoli correlati Il Pentagono la considera un rischio per la sicurezza? Anthropic non ci sta e gli fa causaIl maker di Claude porta in tribunale l’amministrazione Trump dopo essere stato bollato come rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Intelligenza artificiale e armi autonome: il Pentagono pronto a imporre la legge di guerraIl segretario alla Guerra Pete Hegseth minaccia l’interruzione dei contratti governativi senza acceso totale al software IA. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anthropic fa causa al Pentagono La... Temi più discussi: Anthropic fa causa al Pentagono dopo controversia su IA; Il Pentagono ha usato Anthropic negli attacchi in Iran nonostante il divieto imposto da Trump; OpenAI scalza Anthropic. Amodei pronto alla causa contro il Pentagono; Trump contro Anthropic: Di sinistra e woke, nessuno userà più la loro AI. Accordo OpenAI-Pentagono. Anthropic fa causa al Pentagono per l'etichetta di rischio nella catena di approvvigionamentoIl Pentagono la settimana scorsa ha classificato Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento, imponendo alle aziende di smettere di usare Claude nel Dipartimento della Difesa. View on e ... msn.com Anthropic fa causa al Dipartimento della Difesa USA dopo la blacklistAnthropic fa causa al Dipartimento della Difesa: contesta la blacklist come rischio per la supply chain e chiede tutela giudiziaria. cryptonomist.ch Segui gli aggiornamenti sul sito de #IlSole24Ore. . . Anthropic fa causa al Pentagono | Intelligenza artificiale e guerra | Il Sole 24 Ore - facebook.com facebook Il nuovo report di Anthropic sull’impatto dell’IA sul lavoro x.com