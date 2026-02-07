Matteo Paolillo la verità su Jacqueline Luna di Giacomo a Verissimo | Sono innamorato

Matteo Paolillo fa chiarezza sulla sua relazione con Jacqueline Luna di Giacomo a Verissimo. Il giovane attore ha confessato di essere innamorato, mettendo fine alle voci e aprendo una finestra sulla sua vita sentimentale. La sua sincerità ha sorpreso molti fans, che non si aspettavano una dichiarazione così diretta.

Matteo Paolillo è uno dei volti più riconoscibili tra i giovani attori italiani di questa generazione. Deve la sua fama a Mare Fuori, ma nella sua breve carriera ha avuto la bravura di diversificare e distanziarsi dalla fiction Rai. Si è infatti dedicato a personaggi ben diversi, così come alla musica. Ha di fatto mostrato un ampio bagagliaio di capacità, anche se in tempi recenti ha destato interesse principalmente per le voci di gossip che lo vedono protagonista. Matteo Paolillo fidanzato. Ospite nello studio di Verissimo, Matteo Paolillo si è messo a nudo su vari aspetti. Spazio anche per l’amore, che interessa fortemente le sue fan. 🔗 Leggi su Dilei.it

Matteo Paolillo smentisce le voci che lo vorrebbero coinvolto nella relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo.

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sul gossip che lo accostava a Jacqueline Luna Di Giacomo.

Matteo Paolillo è innamorato “Sono molto felice. Sto vivendo una bellissima storia d’amore da quasi due anni” #Verissimo facebook

