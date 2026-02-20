Spazio Franco Albini | Fra mostre e un totem proviamo a disegnare la nuova pace del mondo

Franco Albini ha lasciato un segno nel design e ora il suo spazio, Spazio Franco Albini, ospita mostre e un totem dedicato a lui. La volontà di creare un ambiente vivace e interattivo mira a coinvolgere il pubblico in un nuovo modo di pensare alla pace. Durante le esposizioni si possono ammirare pezzi originali e scoprire il suo stile sobrio e raffinato. La presenza del totem permette ai visitatori di approfondire la vita e le opere dell’architetto. La proposta vuole stimolare riflessioni concrete sul dialogo tra arte e società.

"Il talento sta nel fare. Così diceva mio nonno, Franco Albini. Coltivava l’orgoglio della modestia, lui che era di poche parole, asciutto, elegante. Amava l’estetica della leggerezza, della trasparenza". Paola Albini apre l’album dei ricordi familiari. È alla guida della Fondazione Albini che veleggia verso i vent’anni di vita e che ha fra i progetti di aprirsi sempre di più alla città. A partire dalla mostra “Milano Cortina Andata e Ritorno: 1956–2026”, allestita presso la nuova sede della Fondazione Franco Albini in via Saffi 27 a Milano e dedicata all’allestimento urbano progettato da Albini, Helg e Steiner per le Olimpiadi di Cortina del ’56 (sino al 30 giugno 2026). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio Franco Albini : "Fra mostre e un totem proviamo a disegnare la nuova pace del mondo" Il 2025 ai saluti, buon 2026: nel mondo della paura che corre a riarmarsi proviamo a “fare” la paceMentre il 2025 si avvia alla conclusione, il desiderio di pace si fa strada in un clima di tensione e incertezza. Perché visitare la casa di Franco Albini a Milano, che apre per la prima volta al pubblicoScopri la Villa Pestarini di Franco Albini a Milano, un gioiello di architettura e design che apre al pubblico per la prima volta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spazio Franco Albini : Fra mostre e un totem proviamo a disegnare la nuova pace del mondo; A Milano la nuova sede della Fondazione Franco Albini si apre alla città; In occasione di Milano-Cortina 2026, Spazio Albini apre in via Saffi; La nuova sede della Fondazione Franco Albini, un architetto che vale la pena di riscoprire. La nuova sede della Fondazione Franco Albini, un architetto che vale la pena di riscoprireSi chiama Spazio Albini e sarà palcoscenico di visite guidate, co-working, serate di lettura, talk e corsi sul Metodo Albini per riattivare l’archivio storico dell'architetto e rilanciarne l’eredità i ... domusweb.it A Milano la nuova sede della Fondazione Franco Albini si apre alla cittàA Milano apre Spazio Albini, per conservare l’eredità dell’architetto razionalista Franco Albini. La nuova sede inaugura con una mostra sulle Olimpiadi di Cortina del 1956, e un programma di eventi e ... arte.sky.it RUDEREC_live arriva allo @spaziofranco.zisa Artisti diversi tra loro per genere e linguaggio, accomunati da una forte identità narrativa e sonora. Ogni live è un racconto unico, ogni set un mondo a sé. Domenica 22 febbraio Ore 19:00 Spazio Franc - facebook.com facebook