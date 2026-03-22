Alcaraz eliminato da Korda a Miami | lo sfogo è una sentenza Ora grande occasione per Sinner
Sconfitta a sorpresa per Carlos Alcaraz a Miami contro Sebastian Korda. Lo spagnolo cede al terzo set: cambiano gli scenari della classifica mondiale, con Sinner pronto ad approfittarne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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