Alcaraz eliminato da Korda a Miami | lo sfogo è una sentenza Ora grande occasione per Sinner

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta a sorpresa per Carlos Alcaraz a Miami contro Sebastian Korda. Lo spagnolo cede al terzo set: cambiano gli scenari della classifica mondiale, con Sinner pronto ad approfittarne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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