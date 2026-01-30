Questa mattina, al quinto set, Carlos Alcaraz ha battuto Zverev e si è guadagnato il posto in finale agli Australian Open. Lo spagnolo ha superato un match difficile, segnato anche da crampi e proteste del tedesco, ancora in vantaggio durante il match. Ora aspetta di scoprire se affronterà Sinner o Djokovic.

Roma, 30 gennaio 2026 - I crampi, le proteste di Alexander Zverev, in vantaggio, ma alla fine Carlos Alcaraz approda alla finale degli Australian Open. Allo spagnolo n.1 al mondo sono serviti 5 set per piegare il tedesco, numero 3 del tabellone e del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Alcaraz avanti di due set si è fatto rimontare dal tedesco in una maratona durata cinque ore e mezza. Carlos aveva vinto i primi due set, ma al terzo ha accusato crampi, chiedendo il medical time-out e facendo infuriare il rivale. Ora Alcaraz aspetta la seconda semifinale, che vedrà opposto Jannik Sinner (2) ed il serbo Novak Djokovic (4) per sapere chi affronterà in finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open 2026, Alcaraz batte Zverev in 5 set ed è in finale. Lo spagnolo ora attende il vincente tra Sinner e Djokovic

