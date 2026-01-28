Sinner batte Shelton in tre set si va verso la quarta finale Slam consecutiva con Alcaraz è un record

Jannik Sinner ha vinto in tre set contro Shelton ai quarti degli Australian Open, avvicinandosi a una quarta finale Slam consecutiva con Alcaraz, un record nella storia del tennis. La partita è durata poco più di due ore, con Sinner che ha mostrato solidità e determinazione. Ora sfiderà Novak Djokovic in semifinale venerdì, mentre Lorenzo Musetti si è ritirato a causa di un infortunio all’adduttore, rinunciando a giocarsi la possibilità di un derby italiano.

Jannik Sinner batte in tre set (6-3 6-4 6-4) Ben Shelton ai quarti degli Australian Open. In semifinale affronterà Novak Djokovic venerdì; sarebbe potuta essere una semifinale tutta italiana con Lorenzo Musetti, ma il torinese si è dovuto ritirare al terzo set contro il serbo a causa di un infortunio all’adduttore. Approdano dunque alla “final four” Alcaraz, Sinner, Zverev e Djokovic. I primi quattro al mondo, nessuna sorpresa da qualche “outsider”. Se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivassero in finale, eguaglierebbero il record di Novak Djokovic e Rafa Nadal, che si affrontarono in quattro finali di Grand Slam consecutive tra Wimbledon 2011 e Roland Garros 2012, e le sorelle Williams tra il 2002 e il 2003. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo.

