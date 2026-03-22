Oggi in edicola, su Il Fatto Quotidiano, viene pubblicata una vignetta che riguarda il voto e il referendum. Nell'immagine sono rappresentati figure pubbliche e temi legati alla politica attuale. La vignetta utilizza la satira per commentare la situazione politica, senza entrare in analisi o opinioni personali. La pubblicazione si inserisce nella sezione dedicata all’attualità politica del quotidiano.

Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! Caso Delmastro, a Torino il corteo per le vittime di mafia. Colosimo non va: “Malanno di stagione” Referendum, De Bortoli (procuratore di Belluno): “La riforma è politica, cambiare lo status del pm non accorcia i processi” I paesi del G7 "pronti ad adottare le misure per sostenere l’approvvigionamento energetico". L'idf: "Berlino, Roma e Parigi a portata dei missili iraniani" “Cara bugiarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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