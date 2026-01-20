Il deputato Magi ha affermato che, riguardo alla possibilità di votare per i fuori sede, i tempi tecnici necessari sono sufficientemente maturi. Attualmente, si discute un emendamento in commissione per affrontare questa questione, cercando di garantire un'adeguata normativa che permetta agli studenti fuori sede di esercitare il diritto di voto senza ostacoli burocratici.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Rispetto al voto ai fuori sede la problematica tecnica che si dice è che non ci sarebbero i tempi. Ma è ovvio che se tutti aspettano che non ci sono i tempi per dire che non ci sono i tempi le cose non si faranno mai". Lo ha detto Riccardo Magi nel corso di un incontro alla Camera sul voto ai 16enni. "I tempi ci sarebbero ancora, anche per gli emendamenti che abbiamo depositato sul voto ai fuori sede rispetto al referendum sulla giustizia. Sarà discusso penso nella giornata di dopodomani in commissione insieme ad altri emendamenti", ha spiegato il segretario di +Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforme: Magi, 'per voto ai fuori sede i tempi ci sono, al voto emendamento in commissione'

Riforme: Magi lancia campagna-appello, 'voto ai 16enni', 'politica vicina al futuro del Paese'Magi propone una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai 16enni, sottolineando l’importanza di una politica più vicina alle esigenze del futuro del Paese.

Voto ai fuori sede, il Senato accelera: domande online e seggi negli uffici postaliIl Senato ha avviato un processo di semplificazione per il voto dei fuori sede, introducendo domande online e seggi presso gli uffici postali.

