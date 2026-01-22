Ravenna madre al pronto soccorso | picchiata dal figlio 24enne per strada

A Ravenna, una donna è stata aggredita dal proprio figlio di 24 anni mentre era in strada. L’uomo, in stato di alterazione, è stato arrestato per aver picchiato la madre e opposto resistenza alle forze dell’ordine durante il tentativo di riportarlo in struttura psichiatrica. L’episodio evidenzia le difficoltà legate alla gestione di situazioni di disagio psichiatrico e di violenza familiare.

Eseguito un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale a Ravenna, dove un giovane di 24 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito la madre in strada mentre veniva accompagnato presso una struttura psichiatrica. L'intervento è stato reso necessario da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti di bloccare l'uomo e mettere in sicurezza la vittima. I fatti: l'aggressione in strada Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 22 gennaio 2026, quando il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato chiamato a intervenire per una violenta lite in strada a Ravenna.

