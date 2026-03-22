Andrea Pisani ricorda che al liceo, senza il water, non riusciva a svolgere le sue attività e il professore di matematica gli affidava la chiave del bagno. Un giorno si è trovato chiuso dentro e l’incidente è diventato parte della sua storia. Nel frattempo, Francesco Mandelli ha presentato una commedia intitolata “Cena di Classe”, ispirata alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 26 marzo al cinema.

Francesco Mandelli nei panni di regista per una commedia sui Millennials dal titolo “ Cena di Classe “, ispirato alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, al cinema dal 26 marzo. Il sottotitolo, non a caso, è “la rimpatriata a cui nessuno vorrebbe essere invitato”. Nel cast, tra gli altri: Andrea Pisani, Roberto Lipari e Herbert Ballerina. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Al Liceo senza il water non riuscivo a far nulla, così il prof di matematica mi dava la chiave del suo bagno. Ma un giorno sono rimasto chiuso dentro e…”: così Andrea Pisani

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Andrea Pisani facebook

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