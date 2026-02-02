Così sono rimasto chiuso dentro l’isola ecologica
Andrea Gallo è rimasto chiuso per circa 15 minuti dentro l’isola ecologica di Marina di Massignano. È successo nel pomeriggio, quando si è trovato intrappolato nel recinto dell’isola ecologica, situata nel parcheggio del centro sportivo Mass Club. Alla fine è riuscito a uscire, ma l’episodio ha creato scompiglio tra chi si trovava nei dintorni.
Brutta disavventura per Andrea Gallo, rimasto chiuso per circa 15 minuti all’interno del recinto che ospita l’ isola ecologica di Marina di Massignano, dislocata in un angolo appartato nel parcheggio del centro sportivo Mass Club. Una volta eseguito il conferimento del materiale, il maniglione di apertura del cancello non ne ha voluto più sapere di funzionare. "Nell’isola ecologica si entra solo con la card del residente – spiega Andrea – quando ho cercato di uscire il maniglione antipanico si è bloccato e io sono rimasto chiuso dall’interno nonostante i ripetuti tentativi per poterlo sbloccare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
