A Bologna, una scena insolita ha attirato l’attenzione: Isabella Rossellini si trova tra le esposizioni di una mostra dedicata a Agnès Varda. La scena include una figura di Rossellini accanto a una grande patata da cui emerge il volto della regista. L’evento si svolge nel contesto di una mostra che celebra il lavoro di Varda, con Rossellini presente come ospite.

Bologna, 21 marzo 2026 – Improvvisamente una Isabella Rossellini germoglia accanto a una patata gigante da cui spunta il viso di Agnès Varda. No, non è nella sua fattoria Mama’s Farm fuori New York. L’attrice italiana è arrivata a Bologna giovedì scorso, per visitare la mostra “Viva Varda!” dedicata alla regista francese, prima regista donna insignita dell’Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e Locarno, alla Galleria Modernissimo. E’ scesa nelle sale espositive dell’Atlantide del cinema con il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e ha deciso di farsi immortalare proprio vicino alla sagoma della patata e accanto alle cassette piene di tuberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isabella Rossellini a Bologna per la mostra di Agnès Varda. Tra senso dell’umorismo e amore per la terra

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