A marzo, il mondo del cinema celebra la Nouvelle Vague, un movimento nato in Francia alla fine degli anni Cinquanta. Questo movimento ha portato innovazioni stilistiche e narrative, influenzando profondamente il modo di fare film. Tra i protagonisti di questa rivoluzione ci sono registi che hanno sperimentato con la narrazione e le immagini, cambiando per sempre il panorama cinematografico.

Marzo nel segno della Nouvelle Vague, uno dei più rivoluzionari movimenti cinematografici, nato in Francia alla fine degli anni Cinquanta, promotore di un nuovo linguaggio cinematografico. Riprese in esterni, montaggi discontinui e narrazioni libere, la corrente che soffiava sulla settima arte aria sperimentale, era guidata da Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, Rohmer e da Agnès Varda, l’unica donna della ’gang’ (veniva dalla fotografia) che, secondo lo storico Georges Sadoul è da considerarsi regista del primo film Nouvelle Vague, ’La pointe courte’, del 1955, per l’suo uso del cinema ’diretto’. Proprio a lei, che nel 2018 fu ospite in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agnès Varda e il vento della Nouvelle Vague

