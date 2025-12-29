Botte al pronto soccorso di Ascoli | un oss e due infermiere aggrediti da una paziente

29 dic 2025

Nella giornata del 29 dicembre 2025, al pronto soccorso di Ascoli Piceno si è verificata un’episodio di violenza, con una paziente che ha aggredito due infermieri e un operatore socio-sanitario. L’accaduto evidenzia le tensioni crescenti nelle strutture sanitarie e la necessità di soluzioni per garantire la sicurezza di tutto il personale coinvolto.

Ascoli Piceno, 29 dicembre 2025 – Grave episodio di violenza sanitaria al pronto soccorso di Ascoli, dove nel pomeriggio una paziente ha aggredito due infermiere e un oss. Una delle infermiere è rimasta contusa in modo serio, tanto che i medici l’hanno dovuta sottoporre ad esame Tac per valutare l’entità dei danni subiti. Sono stati momenti di grande concitazione e non è stato semplice calmare l’aggressore, una donna con problemi psichiatrici. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, prontamente intervenute, che hanno ascoltato i testimoni presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

