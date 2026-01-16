Colpito alla testa con l’accetta minore aggredito da un coetaneo

Un minore è stato colpito alla testa con un’accetta da un coetaneo, riportando una ferita che ha richiesto cinque punti di sutura presso il pronto soccorso. L’incidente si è verificato a Bastia Umbra il 16 gennaio 2026. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza dei giovani coinvolti.

Bastia Umbra, 16 gennaio 2026 – Un colpo alla testa con un’ accetta. Cinque punti di sutura medicati al pronto soccorso. Vittima dell’ aggressione, avvenuta in una riss a tra gruppi di giovanissimi, un sedicenne. A colpirlo sarebbe stato un coetane o, animato, a quanto si apprende, da futili motivi. "Ecco lo studente con il coltello prima di colpire": la foto choc nella chat dei compagni di classe Forse una questione di gelosia per una ragazzina. L’episodio si è verificato due giorni fa nei pressi della stazione ferroviaria di Bastia Umbra. Dopo il ferimento, la madre del ragazzo, assistita dall’avvocato Saschia Sol i, ha sporto denuncia alla Procura per i minori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpito alla testa con l’accetta, minore aggredito da un coetaneo Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa Leggi anche: Rapina da 20 euro e aggressione in stazione: colpito alla testa con una catena Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi-rissa - Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colpito alla testa da un oggetto appuntino Scene incredibili quelle registrate nella serata di ieri a ... calciomercato.it Napoli, giovane colpito alla testa da un proiettile: s'indaga sulla lite tra pusher https://nap.li/3ajL - facebook.com facebook Sparatoria nella notte in via Vespucci, uomo colpito alla testa operato d’urgenza: salvo x.com

