Nembro lite tra due gruppi di giovanissimi alla fermata Teb | 16enne ferito alla testa con una bottiglia di vetro

A Nembro, una lite tra due gruppi di giovani alla fermata Teb ha portato a un episodio di violenza, con un 16enne ferito alla testa con una bottiglia di vetro. Un amico intervenuto per proteggerlo ha ricevuto schiaffi. Le forze dell’ordine hanno già identificato il responsabile. La vicenda evidenzia le tensioni tra i gruppi giovanili e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica.

IL CASO. Un amico, intervenuto per difenderlo, ha rimediato degli schiaffi. Il responsabile sarebbe già stato individuato dalle forze dell'ordine.

Nembro: lite fra ragazzini, sedicenne si prende una bottigliata in testa - Un sedicenne è finito al Papa Giovanni dopo una lite fra due gruppi di giovanissimi, tutti italiani ma di origine straniera. bergamo.corriere.it

