Alle ore 12, in Lombardia, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia è del 17,57 per cento. Gli elettori si sono recati ai seggi a partire dalle 7 del mattino, come nel resto del paese. La consultazione riguarda le modifiche alla costituzione e si svolge in tutta Italia. La giornata elettorale è iniziata con la presenza degli elettori nei diversi seggi della regione.

Milano, 22 marzo 2026 – Anche in Lombardia, come nel resto d’Italia, gli elettori hanno iniziato a recarsi alle urne a partire dalle 7 per votare il referendum costituzionale sulla giustizia. Si vota oggi, domenica 22 marzo, fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Quindi inizierà lo spoglio delle schede. Il referendum è di tipo confermativo e non richiede quindi il superamento del quorum: la consultazione sarà valida indipendentemente da quanti elettori si recheranno alle urne. L’affluenza alle ore 12. Per quanto riguarda l’affluenza, in Italia alle 12 l’affluenza è stata del 14,92%. Secondo le analisi storiche, la proiezione dei votanti a chiusura dei seggi supererebbe il 50%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affluenza al referendum, in Lombardia è al 17,57%. Il dato delle 12

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