Referendum sondaggio Youtrend | NO passa in vantaggio anche con alta affluenza

Un sondaggio di Youtrend mostra che il NO mantiene il vantaggio anche con un’alta affluenza alle urne. La rilevazione è stata condotta a Roma il 6 marzo e riguarda le intenzioni di voto in vista del referendum. Secondo i dati, anche in caso di partecipazione elevata, la maggioranza degli intervistati si schiera contro la riforma in questione.

Roma, 6 mar. (askanews) – Nello scenario di alta affluenza (chi voterebbe sicuramente o probabilmente) al referendum sulla Magistratura del prossimo 22-23 marzo, secondo un sondaggio Youtrend per Skytg24, il 'NO' è per la prima volta avanti con il 51,4% (+1,4%) contro il 48,6% del 'Sì' (-1,4%), con un'affluenza potenziale stimata al 57,3% (+1,9%). Si tratta di un passaggio significativo rispetto al perfetto equilibrio della rilevazione precedente. Nello scenario di bassa affluenza (solo chi voterebbe "sicuramente"), il vantaggio del No si allarga ulteriormente: 54,1% (+1%) contro il 45,9% del Sì (-1%), con un'affluenza al 47,5% (+1,5%).

