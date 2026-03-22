Una puntata così non si era mai vista. Stefano De Martino si trova spiazzato di fronte a Mauro, il pacchista protagonista di questa serata di Affari Tuoi. Il toscanaccio dalla battuta pronta mette fine alla partita ben prima del previsto, scatenando l’ira del pubblico a casa e lo sconcerto di quello in studio. Forse, però, alla fine ha avuto ragione lui. La folle scelta di Mauro ad Affari Tuoi. Protagonista della puntata di domenica 22 marzo di Affari Tuoi è Mauro dalla Toscana. Vero toscanaccio dai lunghi capelli sale e pepe e dalla battuta sempre pronta. Inizia la puntata prendendosi gioco di Stefano De Martino. “Stanotte ti ho sognato, e mi hai detto dove sono i 300mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a chiudere prima: la folle scelta di Mauro

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