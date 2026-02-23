Affari Tuoi Stefano De Martino punta dritto a Sanremo | la concorrente è scelta di proposito

Stefano De Martino ha deciso di partecipare a Sanremo perché l’ultima puntata di Affari Tuoi, prevista per lunedì 23 febbraio, coincide con l’inizio del festival. La produzione ha scelto di interrompere il gioco per permettere al conduttore di concentrarsi sulla sua presenza alla kermesse musicale. La pausa dello show dei pacchi riguarda anche la selezione della concorrente, che è stata accuratamente pianificata in vista dell’evento. La scelta ha creato aspettative tra i fan.

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino punta dritto a Sanremo: la concorrente è scelta di proposito

Quella di lunedì 23 febbraio sarà l’ultima serata di Affari Tuoi, almeno per un po’. Il mitico show dei pacchi si ferma doverosamente per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la cui 76esima edizione prende il via a partire da martedì 24. E chissà che la prossima non sia condotta proprio da Stefano De Martino, che non perde occasione per rendere omaggio alla kermesse musicale più importante della televisione italiana, con una concorrente che sembra esser stata chiamata di proposito. Stefano De Martino, il legame con Sanremo. La precedente puntata aveva visto sfidare la fortuna il pacchista ligure, quest’oggi prontamente sostituito da un corregionale. 🔗 Leggi su Dilei.it Affari Tuoi, Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga: concorrente in lacrimeDurante la puntata di Affari Tuoi del 9 gennaio, si è vissuta una situazione intensa con Ersilia, concorrente calabrese, che ha mostrato grande emozione. Affari Tuoi, la concorrente infrange il regolamento, Stefano De Martino è senza paroleDurante l’ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha infranto il regolamento, lasciando Stefano De Martino senza parole. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Affari Tuoi, Stefano De Martino sposa in diretta i torinesi Marco e Giulia: nel loro pacco c'erano 250 mila euro; Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere in anticipo a San Valentino: non c'è più tempo; Affari Tuoi, Stefano De Martino stupito dal look di Martina: nuovo regalo di matrimonio; Ad Affari Tuoi, siparietto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino: Lei frequenta brutta gente, tipo me. Affari tuoi, De Martino anticipa Carlo Conti e gli ruba lo slogan: Tutti cantano Sanremo. Poi l'appello inattesoNella nuova puntata di Affari tuoi gioca Veronica, che torna a casa con 22mila euro. De Martino si allena a condurre il Festival di Sanremo, rubando lo slogan a Carlo Conti ... libero.it Affari Tuoi cambia orario stasera 23 febbraio: la decisione di Rai1Stefano De Martino e Affari Tuoi si spostano di qualche minuto il 23 febbraio prima di prendersi una lunga pausa in vista di Sanremo 2026 ... dilei.it Il - Sanremo “cancella” gli altri canali, ecco cosa va (e non va) in onda: Affari Tuoi in pausa, stop a C’è posta per te, MasterChef rinvia la finale - facebook.com facebook