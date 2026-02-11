Durante la puntata di Affari Tuoi su Rai 1, Stefano De Martino si è trovato in imbarazzo dopo aver fatto una battuta su Martina Miliddi. L’ex ballerino ha dovuto chiedere scusa pubblicamente, lasciando il pubblico un po’ sorpreso.

Una battuta ha costretto Stefano De Martino a scusarsi con Martina Miliddi. È accaduto durante Affari Tuoi, in onda su Rai 1. Tutto è iniziato verso la fine della partita di Antonio, concorrente calabrese arrivato con il pacco da 100mila euro da una parte e il pacco ballerina dall'altra. Stefano De Martino ha voluto comunque far entrare Martina in studio, dicendole: "Ballerai solo se Antonio dovesse avere i 100mila euro, altrimenti cosa c'è da ballare?", ha scherzato il conduttore. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46270105 Da qui la battuta sfuggita a Lupo, presenza fissa del programma: "Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, battutaccia sulla Miliddi? Stefano De Martino costretto a scusarsi

Approfondimenti su Affari Tuoi De Martino

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Affari Tuoi De Martino

Argomenti discussi: La gaffe fuori luogo su Martina Miliddi ad Affari Tuoi: Stefano De Martino costretto a scusarsi; De Martino ad Affari Tuoi va dritto al punto: Qui da noi è una questione di…fortuna; Ascolti tv del 5 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti trema; Affari Tuoi, strage di rossi senza precedenti: De Martino sconvolto | Libero Quotidiano.it.

È un pacco bollente: la gaffe sulla ballerina che ha fatto parlare tutti ad Affari TuoiAd Affari Tuoi tra il pacco da 100mila euro e la ballerina Martina: tra tensione, gaffe e applausi dello studio. Ecco cosa è accaduto ieri, martedì 10 febbraio. notizie.it

Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul pacco bollente. E arrivano le scuseNuova divertente puntata di Affari tuoi in onda il 10 febbraio. Gioca Antonio, che porta a casa 35mila euro. De Martino e Martina Miliddi molto vicini ... libero.it

Martina Miliddi, la presenza ad Affari Tuoi che non sapevamo di avere bisogno. Volto luminoso, energia contagiosa e una naturale eleganza: la ballerina porta nel programma una freschezza che non passa inosservata. Accanto a Stefano De Martino, la s - facebook.com facebook