Tommaso Ciampa mantiene il titolo TNT. Durante la puntata di Collision del 7 febbraio, lottando in un triple threat match, Ciampa ha resistito a Claudio Castagnoli e Roderick Strong, portando a casa la prima difesa del suo campionato in AEW. Ora ha accettato la sfida di Kyle Fletcher per il prossimo appuntamento di Dynamite.

Tommaso Ciampa ha portato a casa la sua prima difesa titolata in AEW nella puntata di Collision del 7 febbraio, trattenendo il TNT Championship in un triple threat match contro Claudio Castagnoli, membro dei Death Riders, e Roderick Strong. Un main event a ritmo serrato con un finale a catena. Il match ha offerto azione continua fin dalla prima campana, con tutti e tre i contendenti protagonisti di scambi intensi e faccia a faccia individuali. Nel finale, Strong ha interrotto la big swing di Castagnoli ai danni di Ciampa, colpendo lo svizzero con due ginocchiate e tentando lo schienamento. Ma il campione ha spezzato il conteggio centrando Strong con una ginocchiata in corsa e inchiodandolo al tappeto per il tre contato decisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ciampa difende il titolo TNT e accetta la sfida di Kyle Fletcher per Dynamite

Tommaso Ciampa ha vinto il titolo TNT in AEW, lasciando la WWE dopo aver fatto il suo ingresso nella nuova federazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

