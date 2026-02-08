AEW | Ciampa difende il titolo TNT e accetta la sfida di Kyle Fletcher per Dynamite

Tommaso Ciampa mantiene il titolo TNT. Durante la puntata di Collision del 7 febbraio, lottando in un triple threat match, Ciampa ha resistito a Claudio Castagnoli e Roderick Strong, portando a casa la prima difesa del suo campionato in AEW. Ora ha accettato la sfida di Kyle Fletcher per il prossimo appuntamento di Dynamite.

Tommaso Ciampa ha portato a casa la sua prima difesa titolata in AEW nella puntata di Collision del 7 febbraio, trattenendo il TNT Championship in un triple threat match contro Claudio Castagnoli, membro dei Death Riders, e Roderick Strong. Un main event a ritmo serrato con un finale a catena. Il match ha offerto azione continua fin dalla prima campana, con tutti e tre i contendenti protagonisti di scambi intensi e faccia a faccia individuali. Nel finale, Strong ha interrotto la big swing di Castagnoli ai danni di Ciampa, colpendo lo svizzero con due ginocchiate e tentando lo schienamento. Ma il campione ha spezzato il conteggio centrando Strong con una ginocchiata in corsa e inchiodandolo al tappeto per il tre contato decisivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

