AEW | L’apparizione di Ronda Rousey ha portato grande attenzione al ppv Revolution

Durante il pay-per-view Revolution della AEW, Ronda Rousey è apparsa come ospite sorpresa, attirando l’attenzione dei presenti e dei fan online. Non ha firmato un contratto con la compagnia, ma la sua presenza ha suscitato reazioni di vario tipo, con alcuni commenti positivi e altri negativi. L’evento ha così ottenuto una forte copertura mediatica grazie a questa apparizione inattesa.

Ronda Rousey è apparsa durante il ppv Revolution della AEW, pur non avendo firmato con la compagnia. Una presenza a sorpresa che ha fatto parlare parecchio e attirato commenti sia negativi che positivi. Secondo Dave Meltzer, però, l’intento della All Elite di attirare un po’ di curiosità è stato ottenuto, visti i buoni numeri. Le dichiarazioni di Dave Meltzer. “ Se guardiamo all’interesse, è stato di un livello assurdo. Si tratta con certezza del più alto livello mai raggiunto da un anno e mezzo a questa parte. Questo significa che l’apparizione ha generato molta curiosità. Basta vedere le ricerche su Google, sono altissime. I trend sono a loro favore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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