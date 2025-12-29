Dalla Spagna sganciano la bomba | Andy Murray potrebbe essere il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz

Le recenti vacanze natalizie in Spagna sono state segnate dalla notizia di una possibile collaborazione tra Andy Murray e Carlos Alcaraz. Dopo la separazione tra Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, si ipotizza un cambiamento importante per il futuro del tennista spagnolo. Questa voce, ancora da confermare, ha suscitato interesse tra gli appassionati di tennis e gli addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari per la stagione sportiva.

Le vacanze natalizie in Spagna, quantomeno a livello sportivo, sono state dominate dalle reazioni dovute alla sorprendente separazione tra il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz e il suo allenatore storico Juan Carlos Ferrero. La scelta del murciano di chiudere il rapporto tecnico con il suo coach ha fatto alzare parecchie sopracciglia ma, a quanto pare, non tutti sono stati del tutto sorpresi da questa presa di posizione. Nelle scorse ore, infatti, "Punto de Break" ha rivelato che questo addio stesse già bollendo in pentola da tempo. " L'anno scorso il team voleva già fare quello che è successo quest'anno: rimuovere Ferrero e assumere un altro allenatore.

