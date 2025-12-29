Dal Belgio cominciano a preoccuparsi | Ma quando rientrano Lukaku e De Bruyne

In Belgio cresce l’attesa per il rientro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. La Derniere Heure riporta le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria sulla Cremonese, che non offrono ancora certezze sui tempi di recupero dei due calciatori chiave della nazionale belga. La situazione resta monitorata, mentre i tifosi si interrogano su quando potranno rivederli in campo con la maglia dei diavoli rossi.

In Belgio si chiedono, ma quando tornano De Bruyne e Lukaku. La Derniere Heure riporta le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sulla Cremonese, parole che non tranquillizzano i fan dei diavoli rossi. «Speriamo che Lukaku e De Bruyne, così come gli altri giocatori infortunati, possano tornare a disposizione il prima possibile», ha dichiarato il tecnico italiano. «Ma dovremo essere pazienti con tutti. Gli infortuni di De Bruyne e Lukaku non sono da prendere alla leggera: dovremo aspettare e vedere come rientreranno», ha proseguito l’ex commissario tecnico della Nazionale. Se ci si aspettava la presenza di “Big Rom” nella lista dei convocati di domenica, il suo nome non è stato infine inserito nel referto di gara, per evitare rischi inutili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

