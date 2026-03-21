napoli addio a cirino pomicino protagonista della prima repubblica

A Napoli si piange la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino, protagonista della Prima Repubblica e considerato l'ultimo grande rappresentante della Democrazia Cristiana ancora in vita. Conosciuto come “'o Ministro”, ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo, lasciando un segno nella storia politica della città. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e gli esponenti politici locali.

Se ne va Paolo Cirino Pomicino, l'ultimo grande democristiano vivente. Napoli piange “'o Ministro”, come era stati ribattezzato per aver piùvokte fatto parte del governo. Nel pomeriggio arriva la notizia che sconvolge il capoluogo partenopeo. All'età di 86 anni, dopo una lunga malattia, ci lascia lo storico dirigente dello scudocrociato, distintosi in varie stagioni della politica. Fu a fianco di Ciriaco De Mita nell'esecutivo del 1988-1989, dove era titolare del dicastero che si occupava della funzione pubblica. La stagione più importante, però, fu certamente quella del 1989-1992, quando ricoprì l'incarico relativo al bilancio e alla programmazione economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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