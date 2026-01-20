Disuguaglianze i 12 top miliardari sono più ricchi di 4 miliardi di persone | gli spaventosi numeri del rapporto Oxfam

Il rapporto Oxfam evidenzia come i 12 maggiori miliardari del mondo siano più ricchi di 4 miliardi di persone. Questi dati sottolineano le crescenti disuguaglianze economiche a livello globale. Warren Buffet, noto investitore, ha commentato ironicamente sulla questione, affermando che “la lotta di classe l’abbiamo fatta noi ricchi”. Un’analisi che invita a riflettere sulle disparità di ricchezza e sulle loro conseguenze sociali.

Il guru della finanza Warren Buffet una volta si è lasciato scappare una battuta: “La lotta di classe l’abbiamo fatta noi ricchi. E l’abbiamo vinta”. Questa frase torna inevitabilmente in mente nel leggere l’indagine “Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia”, pubblicata dall’ong Oxfam in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Dallo studio emerge, su tutti, un dato spaventoso: oggi le 12 persone più ricche del mondo possiedono complessivamente un patrimonio superiore a quello detenuto dalle 4,1 miliardi di persone che rappresentano la metà più povera dell’umanità. 🔗 Leggi su Tpi.it

