Autobotte ad Antraccoli Primo intervento per l’acqua inquinata

Lucca, 26 febbraio 2026 – È arrivata ieri pomeriggio la prima autobotte da 8mila litri di Geal per supportare le famiglie coinvolte dall’ordinanza di divieto di utilizzo delle acque dei pozzi privati di Antraccoli, contaminate dal tetraidrotiofene. La cisterna è stata posizionata nel parcheggio del cimitero del paese, e le persone interessate potranno recarsi lì per i rifornimenti in attesa di ulteriori sviluppi dalle attività di monitoraggio. Per verificare il corretto funzionamento del mezzo, sul posto sono andati anche l’assessora all’ambiente Cristina Consani e il consigliere Alessandro Di Vito, oltre agli operatori di Geal. Da qui le istruzioni per l’uso: per l’erogazione è disponibile, sul retro dell’autobotte, una manichetta che consente un utilizzo semplice e diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

