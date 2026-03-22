Grande successo per la “Maratona dell’Acqua”, a Roma. Si è svolta oggi la 31esima edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Acea quest’anno ha rafforzato ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’hashtag che ha accompagnato l’intera manifestazione è stato #RunForWater, per celebrare il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l’occasione l’azienda ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Acea, grande successo per la “Maratona dell’acqua” di Roma, tra sport e risorse della natura

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