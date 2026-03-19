Due uomini di 40 e 35 anni, entrambi originari dell’Algeria e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli dopo una rapina avvenuta in pieno centro durante il giorno. L’intervento ha seguito un inseguimento lungo corso Umberto, conclusosi con la cattura dei sospetti. L’episodio ha coinvolto agenti in servizio nel cuore della città, che sono intervenuti prontamente.

Rapina in pieno giorno nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 40 e 35 anni, entrambi di origine algerina, irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, in corso Umberto I, una delle arterie principali della città. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno notato i due soggetti mentre spintonavano e strattonavano una coppia. Subito dopo, i malviventi si sono impossessati del portafoglio dell’uomo, per poi tentare la fuga in direzione di Piazza Mercato. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, dando vita a un breve inseguimento che si è concluso con il blocco dei due sospetti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dopo inseguimento in corso Umberto

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