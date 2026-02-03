Napoli due 22enni picchiati e accoltellati in pieno centro a piazza Cavour | volti tumefatti e lesioni

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Napoli, in pieno centro, due ragazzi di 22 anni sono stati aggrediti. Sono stati picchiati e feriti con coltellate davanti a molti passanti. Sono stati subito portati all’ospedale Pellegrini e al Cto, dove ora si trovano sotto osservazione. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Due ragazzi di 22 anni accoltellati e picchiati in piazza Cavour a Napoli: trasportati al Pronto Soccorso degli ospedali Pellegrini e Cto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Piazza Cavour

Cucina degli orrori nel centro di Napoli: cibo in pessimo stato e sporcizia, chiuso ristorante in piazza Cavour

Nella centrale piazza Cavour di Napoli, un ristorante è stato temporaneamente chiuso a seguito di controlli che hanno evidenziato condizioni igieniche e di sicurezza non conformi alle normative.

Ostia, maxi rissa a Lido Centro: due accoltellati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.