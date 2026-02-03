Napoli due 22enni picchiati e accoltellati in pieno centro a piazza Cavour | volti tumefatti e lesioni

Questa mattina a Napoli, in pieno centro, due ragazzi di 22 anni sono stati aggrediti. Sono stati picchiati e feriti con coltellate davanti a molti passanti. Sono stati subito portati all’ospedale Pellegrini e al Cto, dove ora si trovano sotto osservazione. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

