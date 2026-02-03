Napoli due 22enni picchiati e accoltellati in pieno centro a piazza Cavour | volti tumefatti e lesioni
Questa mattina a Napoli, in pieno centro, due ragazzi di 22 anni sono stati aggrediti. Sono stati picchiati e feriti con coltellate davanti a molti passanti. Sono stati subito portati all’ospedale Pellegrini e al Cto, dove ora si trovano sotto osservazione. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.
Due ragazzi di 22 anni accoltellati e picchiati in piazza Cavour a Napoli: trasportati al Pronto Soccorso degli ospedali Pellegrini e Cto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Napoli Piazza Cavour
Cucina degli orrori nel centro di Napoli: cibo in pessimo stato e sporcizia, chiuso ristorante in piazza Cavour
Nella centrale piazza Cavour di Napoli, un ristorante è stato temporaneamente chiuso a seguito di controlli che hanno evidenziato condizioni igieniche e di sicurezza non conformi alle normative.
Ostia, maxi rissa a Lido Centro: due accoltellati
Il Napoli ha l’accordo con Alisson ma attende Sulemana: si attende l’apertura dell’Atalanta. Un mercato di gennaio davvero complesso quello del Napoli. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.