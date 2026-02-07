Omicidio Mazzotti fermato a Milano Giuseppe Calabrò

La polizia ha preso Giuseppe Calabrò a Milano. Dopo anni di processi, ieri è stato fermato l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. Le forze dell’ordine hanno agito su richiesta della Dda di Milano, ritenendo che Calabrò potesse tentare di fuggire. Ora si trova in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi.

AGI - Più di 50 anni per il condannare l'assassino di Cristina Mazzotti e ieri l'arresto. La Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato Giuseppe Calabrò, detto u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all'ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l' omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. "L'imputato può godere di una serie di appoggi, di carattere logistico e patrimoniale, attivabili in qualsiasi momento e in grado di garantirgli la latitanza e l' impunità per il gravissimo reato commesso", osservano i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Amendola. 🔗 Leggi su Agi.it

Giuseppe Calabrò, l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è stato arrestato a Milano.

La polizia ha fermato Giuseppe Calabrò, sospettato di aver ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa.

Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato a Milano u Dutturicchiu Giuseppe Calabrò dopo la condanna all’ergastoloIl pericolo di fuga si fa ancora più concreto e reale ove si consideri che l'imputato ha prenotato per domani (oggi, ndr) alle ore 8.35 ... affaritaliani.it

Ergastolo per il delitto Mazzotti e affari a San Siro: fermato Calabrò mentre tentava di volare in CalabriaOmicidio Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò: aveva prenotato un aereo dopo la condanna all’ergastolo. È ritenuto il mediatore degli affari illeciti a San Siro. cataniaoggi.it

Fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto 'u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all’ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l’omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. x.com

