Omicidio Cristina Mazzotti fermato il killer Giuseppe Calabrò

La polizia ha fermato Giuseppe Calabrò, sospettato di aver ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa. La squadra mobile e la DIA di Milano hanno portato a termine l’arresto giovedì sera. La vicenda torna alla ribalta dopo tanti anni, con le forze dell’ordine che hanno identificato e catturato il presunto killer.

Squadra mobile e Direzione investigativa antimafia di Milano hanno fermato giovedì sera uno dei killer di Cristina Mazzotti, uccisa 50 anni fa. Si tratta di Giuseppe Calabrò, ritenuto dalla Dia, nell'inchiesta sugli ultras, l'attuale "mediatore tra famiglie" della criminalità organizzata calabrese "interessate alla gestione dei ricavi illeciti dello stadio" San Siro. Mercoledì pomeriggio l'uomo è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Como per aver preso parte al sequestro e all' omicidio della 18enne rapita a Eupilio, nel Comasco, la sera del 30 giugno 1975 e ritrovata morta l'1 settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara).

