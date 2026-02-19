Una giornata magica al centro commerciale tra sorrisi foto e abbracci con Bluey e Bingo

Al centro commerciale Le Maioliche le feste non finiscono mai. Anche per questo fine settimana è prevista una giornata speciale dedicata a tutta la famiglia. Domenica 22 febbraio la galleria accoglierà due tenere ospiti: Bluey e la sua inseparabile sorellina Bingo pronte a incontrare dal vivo tutti i piccoli fan. La cagnolina protagonista della serie animata australiana tanto amata dai bambini arriverà insieme a Bingo per una giornata fatta di sorrisi, abbracci e foto ricordo. L'appuntamento è a partire dalle 10:30, quando prenderanno il via i primi momenti di meet & greet. Queste le fasce orarie dei meet & greet: 10:30 – 11:30 – 12:30; 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30.