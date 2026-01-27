sinner shelton sorrisi e abbracci prima della supersfida ai quarti

Nel confronto tra Jannik Sinner e Ben Shelton, i due tennisti si sono scambiati sorrisi e abbracci prima della loro sfida ai quarti di finale degli Australian Open. Un gesto di rispetto che sottolinea l’aspetto sportivo di un torneo di grande rilevanza internazionale. La partita rappresenta un momento importante per entrambi, con l’obiettivo di avanzare nel prestigioso torneo di Melbourne.

Sorrisi e abbracci tra Jannik Sinner e Ben Shelton, avversari domani nei quarti di finale degli Australian Open. I due si sono incrociati nei campi di allenamento indoor di Melbourne Park, con l'americano che aveva appena concluso e l'azzurro che invece stava per entrare in campo. Sinner e Shelton si sono già incontrati in Australia nel 2025, in semifinale, dove vinse Jannik in tre set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale, dove affronterà Ben Shelton.

Shelton ha avvisato Sinner prima dei quarti di finale degli Australian Open 2026, sottolineando un cambio nel suo gioco e una maggiore fiducia.

