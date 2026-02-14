Accordo raggiunto dopo lo sciopero | 275 euro in più e maggiori garanzie nel settore cartario

Dopo lo sciopero, le aziende del settore cartario hanno firmato un nuovo accordo che prevede aumenti salariali e nuove garanzie per i lavoratori. In particolare, i salari saliranno fino al 14,8%, con un incremento di 275 euro mensili. Il rinnovo contrattuale riguarda circa mille impiegati e nove imprese nella provincia di Forlì-Cesena. Tra le novità, ci sono anche miglioramenti nel welfare e tutele più forti per chi lavora su turni continui.

Rinnovo contrattuale 2025-2028 con aumenti del 14,8% e investimenti su previdenza e sanità integrativa. La Uil: “La contrattazione resta lo strumento più efficace” Aumenti salariali fino al 14,8%, più welfare e maggiori tutele per chi lavora su turni continui. È questo il cuore del rinnovo del contratto nazionale Cartai-Cartotecnici per il triennio 2025-2028, che in provincia di Forlì-Cesena riguarda circa mille addetti e nove aziende. “Il rinnovo del Ccnl Cartai–Cartotecnici per il triennio 2025-2028 rafforza i salari, potenzia gli strumenti di welfare e migliora le condizioni di chi svolge attività particolarmente complesse - spiega il una nota la Uilcom -.🔗 Leggi su Forlitoday.it Nessun accordo raggiunto per i lavoratori del settore igiene ambientale: Sgb proclama un nuovo sciopero Ucraina, Zelensky: "Accordo raggiunto al 100% sulle garanzie di sicurezza" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziati con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza sono stati completati al 100%, con un accordo in attesa di firma. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le star NHL arrivano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Reggio Emilia, firmato l'accordo con Inalca che scongiura i licenziamenti. I sindacati: Vertenza durissima, ma raggiunto un punto di equilibrio; Inalca, accordo raggiunto: stop ai licenziamenti; Accordo per un esecutivo della regione di Bruxelles dopo seicento giorni di crisi. Inalca, accordo raggiunto: stop ai licenziamentiRisolta la vertenza per lo stabilimento distrutto da un incendio un anno fa. Nell'intesa anche trasferimenti in altre fabbriche del gruppo e incentivi all'esodo ... rainews.it Accordo tra Comune di Vibo Valentia e Redel sui ripristini stradali e sul caso di via CordopatriIl Comune di Vibo Valentia e la Redel Srl hanno raggiunto un’intesa dopo la controversia sorta in seguito all’incidente verificatosi lo scorso anno in via ... catanzaro.gazzettadelsud.it Accordo verbale raggiunto tra Tudor e il Tottenham. L'allenatore croato ha accettato gli Spurs per un contratto fino a giugno. Manca solo la firma x.com Crotone - Giostre in centro per le feste mariane, accordo raggiunto Scongiurata l’ipotesi Passovecchio: intesa con i privati e ok del Comune, ora si attende l’autorizzazione della Soprintendenza… Leggi l’articolo completo: https://www.crotone facebook