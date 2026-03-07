Protesta davanti alla Dhl | Abaco non paga il Tfr

I lavoratori di Abaco hanno organizzato uno sciopero e un presidio davanti al centro logistico di Dhl Express in via Pavia, denunciando il mancato pagamento del Tfr. La protesta si è svolta ieri e ha coinvolto i dipendenti che chiedono chiarimenti sulla situazione dei loro salari e delle spettanze. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di alcuni passanti e rappresentanti sindacali.

Giornata di sciopero e presidio ieri davanti al centro logistico di Dhl Express in via Pavia. La mobilitazione, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, riguarda la situazione degli ex lavoratori della società appaltatrice Abaco srl, che denunciano il mancato pagamento di alcune competenze e del trattamento di fine rapporto. Dal 1° ottobre 2025 infatti l'appalto è passato da Abaco a Mega Trasporti srl. Nessun problema con quest'ultima società, che sta pagando regolarmente: nel mirino dello sciopero Abaco e la stessa Dhl, colpevole secondo i sindacati di non avere trovato una soluzione per sbloccare la partita economica fra il primo appaltatore e i lavoratori.