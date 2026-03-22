A Miami si giocano le partite di domenica del Miami Open, con i terzi turni del Masters 1000 maschile che iniziano e quelli del WTA 1000 femminile che si concludono. In campo ci sono giocatori come Alcaraz e Sabalenka, mentre nel programma si susseguono incontri di alto livello. La giornata vede protagonisti anche Paolini e Berrettini, pronti a scendere in campo.

Va in scena la prima domenica del Miami Open, con i terzi turni del Masters 1000 maschile che si aprono e quelli del WTA 1000 femminile che vanno a terminare. Tantissime le questioni in ballo, ma andiamo con ordine perché di match da tenere in considerazione ce ne sono tanti. Innanzitutto partiamo dal femminile, perché, pur potendo girare la questione in molti modi, ci sono di fatto tre confronti di grande interesse per il pubblico e uno è quello che mette di fronte Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko. Il quadro è chiaro: 2-2 nei precedenti, ma anche una vera e propria sfida tra l’ordine delle cose come vanno fatte associate a una spinta... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A Miami domenica da vivere con Paolini e Berrettini. In campo Alcaraz, Sabalenka e partite d’alta classe

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