A Miami altra giornata-fiume | 52 match! In campo Alcaraz e cinque azzurri tra cui Paolini e Cobolli

A Miami si sono disputati 52 incontri, tra cui quelli di Alcaraz e cinque tennisti italiani, tra cui Paolini e Cobolli. La giornata si è svolta nonostante la pioggia che ha interessato la zona nei due giorni precedenti, costringendo gli organizzatori a comprimere il programma di partite. Le sfide si sono svolte su diversi campi, con numerosi incontri tra qualificati, teste di serie e giocatori emergenti.

Dopo la pioggia incessante di due giorni fa, continua la gigantesca compressione del programma a Miami. Il Masters 1000 maschile e il WTA 1000 femminile, infatti, assommeranno ben 52 match in una giornata che di normale ha ben poco: altre partenze alle 15:00 locali, le 10:00 italiane, sui campi esterni e altre giornate in cui si prova a riallineare del tutto il tabellone alla sua normalità. Anche perché qualche match di primo turno da recuperare è rimasto. Il discorso, in particolare, riguarda otto match del tabellone maschile, tra i quali in casa Italia spicca quello di Matteo Arnaldi con il russo divenuto kazako Alexander Shevchenko. I due... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A Miami altra giornata-fiume: 52 match! In campo Alcaraz e cinque azzurri tra cui Paolini e Cobolli Articoli correlati Leggi anche: Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata Alcaraz secondo match sul centrale, Paolini in campo alle 7: il programma di venerdì a MelbourneDopo un giovedì ricco di azzurri sui due campi principali, neanche un italiano sarà presente sulla Rod Laver Arena o sulla Margaret Court nella... Tutto quello che riguarda Miami altra Temi più discussi: Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Sinner, il VIDEO del primo allenamento a Miami; Miami, Sinner sente aria di Formula 1: messaggio ad Antonelli e spinta alla Ferrari. Caos maltempo, programma stravolto; È la giornata degli adolescenti a Miami: vince anche Darwin Blanch. A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con BerrettiniL'organizzazione del Miami Open ha comunicato che, a causa della pioggia battente scesa per tutta la giornata, si è pervenuti alla decisione di cancellare ... oasport.it Miami, Sinner sente aria di Formula 1: messaggio ad Antonelli e spinta alla Ferrari. Caos maltempo, programma stravoltoMiami, Sinner sente aria di Formula 1: messaggio ad Antonelli e spinta alla Ferrari. Caos maltempo, programma stravolto ... sport.virgilio.it Un’altra notte storia per Messi: raggiunti i 900 gol in carriera Nella notte l’argentino ha trovato la sua rete numero 900 contro Nashville. Il gol di Messi non è bastato però all’Inter Miami, eliminato poi dalla Champions Cup ai rigori. - facebook.com facebook Medvedev, altra odissea in viaggio: sbarca a Miami senza bagagli e fa reclamo sui social x.com