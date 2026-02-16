‘Revenant – Redivivo’ compie 10 anni e torna al cinema

Il film ‘Revenant – Redivivo’ di Alejandro G. Iñárritu festeggia i dieci anni dalla sua uscita e torna al cinema dal 2 al 4 marzo. La pellicola, nota per le scene di sopravvivenza nella natura selvaggia, sarà proiettata in alcune sale selezionate per celebrare il suo anniversario.

Revenant- Redivivo (2015), il famosissimo film diretto da Alejandro G. Iñárritu compie 10 anni e torna in sala dal 2 al 4 marzo. Il film divenne un successo clamoroso, no solo per l’ineccepibile lavoro registico e fotografico fatto dal regista sudamericano, ma anche per l’ambitissima statuetta degli Oscar che Leonardo Di Caprio riuscì a conquistare interpretando il ruolo del protagonista. Torna sul grande schermo un film potentissimo. L’iniziativa di portare in sala il film actiondrammatico 20th century, interessa le sale in Italia e non solo. L’idea coinvolgerà infatti numerosi paesi, toccando Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Revenant – Redivivo torna nelle sale italiane dal 2 al 4 marzo, perché il film festeggia il suo decimo anniversario.

