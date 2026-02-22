‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ compie 10 anni e torna al cinema

Il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” celebra dieci anni dall’uscita e torna nelle sale con una versione rimasterizzata in 4K. La causa di questo ritorno è il forte apprezzamento del pubblico e la volontà di offrire un’esperienza visiva migliorata. Il film ha segnato un momento importante nel panorama cinematografico italiano, portando sul grande schermo una storia originale e un protagonista memorabile. La riapertura delle sale porta di nuovo sullo schermo questa pellicola cult.

A 10 anni dall'uscita in sala il 25 febbraio 2016, Lo chiamavano Jeeg Robot torna al cinema rimasterizzato in 4K. Il film cult di Gabriele Mainetti rivive sul grande schermo come evento speciale il 2, 3 e 4 marzo. La trama del film di Mainetti. Il film portava al cinema un supereroe italiano che riscriveva le regole del genere e si appropriava di linguaggi che mancavano da molto tempo nello scenario cinematografico nazionale. Racconta la storia di un eroe per caso, Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, piccolo criminale che vive di espedienti, che entra in contatto con una sostanza radioattiva (la scena del bagno nel Tevere che rende "radioattivi" è un'immagine comune della memoria collettiva dei romani).